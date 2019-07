Boris Johnson é o sucessor de Theresa May no Reino Unido e vai ocupar o cargo de primeiro-ministro do país.Boris Johnson, que renunciou ao cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros há um ano, era o favorito para substituir May, com várias sondagens que o colocavam nos 70%.Johnson só será nomeado primeiro-ministro pela rainha Isabel II após a demissão de Theresa May na tarde de quarta-feira, depois do debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns.