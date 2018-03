Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brinquedos de banho são minas de bactérias

Patos de borracha amarelos, muito conhecidos entre as crianças, foram analisados.

12:38

Os brinquedos que os pais oferecem às crianças para brincar no banho são, afinal, minas de bactérias. Investigadores suiços e americanos analisaram vários objetos, inclusive os famosos patos amarelos de borracha, e encontraram cerca de 75 milhões de células por centímetro quadrado, entre elas fungos e bactérias.



O estudo do Instituto Federal Suiço de Ciência e Tecnologia Aquática, a universidade ETH de Zurique e a Universidade do Illinois, nos EUA, vem lançar algumas preocupações. "Encontramos grandes diferenças entre diferentes animais de banho. Uma das razões é o material, porque pode libertar carbono, que serve de alimento para as bactérias", revela a investigadora responsável.



A água da torneira não é considerada um ambiente propício a bactérias mas a verdade é que a má qualidade dos brinquedos pode ajudar ao aparecimento das mesmas e ao seu crescimento.