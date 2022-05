Bruxelas revê em alta inflação em Portugal para 4,4% este ano

A Comissão Europeia reviu em alta de 2,1 pontos percentuais (p.p.) a taxa de inflação para Portugal, para 4,4% este ano, mas abaixo dos 6,1% previstos para a zona euro, segundo as previsões esta segunda-feira divulgadas.

De acordo com as previsões macroeconómicas de primavera, hoje divulgadas, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) deverá subir de 0,9% em 2021 para 4,4% em 2022, antes de descer para 1,9% em 2023.

A estimativa da taxa de inflação para Portugal supera a previsão do Governo, que prevê 4% este ano e 1,6% em 2023.

Ainda assim, e apesar de rever em alta a previsão de 2,3% divulgada em fevereiro, a estimativa de Bruxelas para este ano coloca Portugal como o país com a menor taxa de inflação, com a média para a zona euro a estimar-se em 6,1% e para a União Europeia em 6,8%.

No relatório, o executivo comunitário prevê que a inflação em Portugal atinja o pico no segundo trimestre deste ano e modere gradualmente a partir de então.

Bruxelas estima que a inflação 'core' se fixe em 3,7% este ano e em 2,2% em 2023.

O IHPC foi em média de 0,9% em 2021, tendo atingido 2,4% no último trimestre de 2021 e aumentado para 4,4% no primeiro trimestre de 2022, uma vez que os preços da energia e outras 'commodities', incluindo metais, materiais de construção e produtos agrícolas continuou a crescer, assinala.