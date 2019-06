Cabo Verde na rota do trânsito da cocaína

A coordenadora do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e Crime em Cabo Verde afirmou esta segunda-feira que o país "está na rota do trânsito da cocaína", mas que as recentes apreensões demonstram que "é possível travar" este tráfico.

Cristina Andrade falava aos jornalistas no final da sessão de abertura da formação sobre identificação de drogas que decorre na cidade da Praia durante toda a semana e pretende "reforçar a investigação e a cooperação criminal ao longo da rota da cocaína na América Latina, Caribe e África Ocidental".

A coordenadora do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e Crime (ONUDC) em Cabo Verde sublinhou que as autoridades cabo-verdianas têm mostrado "um comprometimento e resultados em termos de drogas que passam pelas fronteiras".