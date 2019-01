Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caçador paga 85 mil euros para matar espécie rara de cabra

Homem venceu leilão de licenças de caça. No final, posou com o animal morto como se fosse um 'troféu'.

13:28

Um caçador pagou cerca de 85 mil euros para poder matar uma espécie de cabra extremamente rara. O norte-americano John Amistoso viajou até ao Paquistão para poder conquistar o seu "troféu" de caça.



Estas criaturas existem predominantemente nas montanhas do Paquistão e do Afeganistão e fazem parte da lista de espécies em risco de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza.



A imagem do homem junto à cabra morta gerou bastante indignação nas redes sociais, com várias críticas vindas de todo o mundo. No entanto, nem toda a gente pareceu chateada com esta ação do caçador.



Segundo preza a tradição local, os aldeãos deram as boas vindas ao caçador e ofereceram-lhe presentes, depois deste ter vencido um leilão de licenças de caça. Cerca de 80% do valor arrecadado teve como destino aquela comunidade residente nas montanhas onde a cabra foi caçada, enquanto que o restante foi para os cofres do governo.