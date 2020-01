Cadela destrói passaporte da dona e impede viagem para 'capital do Coronavírus'

Uma cadela destruiu o passaporte da dona impedindo que esta viajasse para Wuhan, a cidade chinesa onde o surto do coronavírus teve início. A mulher, natural de Taiwan, partilhou o insólito a 13 de janeiro, com uma fotografia de Kimi, a cadela, ao lado do seu passaporte, completamente destruído."Encontrei este cenário quando voltei para a sala", avançou. No entanto, este domingo o discurso da mulher mudou substancialmente, agradecendo por ter sido "protegida" pelo animal de estimação."Linda menina. Obrigada por me protegeres novamente. Sou uma sortuda por te ter na minha vida. Adoro-te minha bebé", pode ler-se na publicação partilhada na rede social Facebook.