Câmaras de vigilância revelam suspeito de matar professora de 28 anos em Londres

O corpo foi encontrado apenas no dia seguinte, pelas 17h30. Os resultados da autópsia revelaram-se "inconclusivos". Pegler Square na mesma noite em que Sabrina Nessa foi assassinada. As autoridades pedem a quem conheça o supeito para o identificar. Anteriormente já tinha sido feito um apelo para que, quem tenha estado no parque, na noite do homicídio, se manifeste.O corpo foi encontrado apenas no dia seguinte, pelas 17h30. Os resultados da autópsia revelaram-se "inconclusivos".

Sabina Nessa Murder - New CCTV footage released



? Can you identify this man?



?? Any information could be vital - please share this post.



0208 721 4266



https://t.co/vAehNxCTll pic.twitter.com/vI8GDAiIBt — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 24, 2021

Sabrina Nessa, uma professora de 28 anos, foi encontrada morta no Parque Cator, em Londres, no passado dia 18 de setembro. A polícia britânica revelou imagens de um suspeito, captadas através de câmaras de vigilância instaladas na rua por onde a pofessora passou na noite do crime.Trata-se de um homem que estava a caminhar