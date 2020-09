Campanha de Trump agradeceu por debate "que vai ficar na história" duas horas antes de começar

A campanha de Donald Trump enviou um email a subscritores indicando que o seu primeiro debate com Joe Biden "irá ficar na história" e que o presidente dos EUA mostrou que "sempre colocou o país em primeiro lugar"… duas horas e meia antes do debate sequer começar.

O insólito aconteceu esta terça-feira, com um email de campanha a ser enviado pelas 23h30 de segunda feira em Lisboa, quando o debate com Joe Biden começava apenas às 2h00.

"Acabei de debater com Joe Biden" era o título da mensagem, obtida pelo jornal Politico, com várias menções no passado a um debate que, na altura, não tinha ainda tido início.





Hours before the debate, a Trump camp email goes out: "I just finished debating Joe Biden." pic.twitter.com/4OHQLmLDv9 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) September 29, 2020

"Mostrei ao povo norte-americano que sempre lutarei para colocar os EUA em primeiro lugar em qualquer circunstância e que nunca pararei de lutar para tornar os Estados Unidos da América grandes outra vez", refere o email.

O email personalizado com o nome de cada subscritor da campanha do candidato republicano pedia ainda donativos, expressando desilusão por não ter tornado esta segunda feira o "maior dia de angariação de campanha de sempre".

Em novembro de 2019, a campanha de Biden já tinha feito algo parecido, enviando um email prematuro seis horas antes de um debate das primárias Democratas com o título "Estou a deixar agora o quinto debate dos Democratas".

O debate desta terça-feira foi marcado por constantes interrupções e vários insultos de parte a parte, com cidadãos norte-americanos a considerarem que este não atingiu o objetivo de atrair eleitores indecisos.

Estão marcados mais dois debates, sendo que a acrimónia desta noite levou alguns comentadores da CNN, estação que transmitiu o debate, a questionar se Joe Biden deverá ou não continuar com o plano de voltar a estar em palco com Trump.

O próximo debate do ciclo eleitoral será entre os candidatos a vice-presidente, Mike Pence (republicanos) e Kamala Harris (democratas), a 7 de outubro.