Candidato brasileiro sobrevive a tiroteio digno de filme de ação

Major Costa e Silva e o seu chefe de campanha foram alvejados, mas escaparam de carro capotado que caiu em rio.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:26

Um atentado à bala feriu no final da noite desta quarta-feira o candidato a governador do estado brasileiro de São Paulo, Major Costa e Silva, e o coordenador da sua campanha eleitoral, capitão Hamilton Munhoz. De acordo com as informações publicadas na página oficial do candidato, ele e o seu assessor continuavam esta quinta-feira internados no Hospital Santa Helena, na cidade de Santo André, nos arredores de São Paulo, mas não corriam risco de vida.

O ataque foi executado por quatro homens armados que estavam em duas motas e cercaram o carro onde seguia Costa e Silva, que é candidato pelo Partido Democracia Cristã. Os desconhecidos começaram a disparar sem cessar contra o carro do candidato a governador, que estava identificado com grandes autocolantes da campanha.

O crime ocorreu num local de pouco movimento, a Estrada da Cooperativa, na zona rural da cidade de Ribeirão Pires, também vizinha a São Paulo, quando Costa e Silva voltava de ações de campanha. O capitão Hamilton Munhoz, que conduzia o veículo, fez diversas manobras radicais tentando tirá-los da linha de tiro e, como tanto ele como o major e candidato estavam armados, dispararam também contra os agressores, que fugiram.

Por causa das manobras, o carro acabou por capotar e cair num rio que ladeia a estrada ainda com os dois ocupantes lá dentro. Foi o major Costa e Silva que atirou contra o pára-brisas, estilhaçando-o e permitindo que ele e o capitão deixassem o veículo, nessa altura já submerso.

Costa e Silva sofreu ferimentos diversos sem muita gravidade devido ao capotamento do carro. O capitão também se feriu quando o carro capotou e caiu no rio e foi atingido nas costas por uma bala, mas esta ficou alojada no colete à prova de bala que usava, tal como o candidato.

Este atentado é mais um acto da violência contra políticos brasileiros que tem marcado a campanha para as eleições presidenciais e gerais do próximo domingo. Em Março, autocarros com a comitiva de Lula da Silva, então ainda candidato à presidência, que fazia campanha no sul do Brasil, foram atingidos por disparos, sem ferir ninguém, e em 6 de Setembro o favorito para as presidenciais de domingo, Jair Bolsonaro, foi gravemente ferido no abdômen por um golpe de faca durante um acto de campanha, só tendo tido alta do hospital no passado sábado.