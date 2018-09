Candidatos às presidenciais brasileiras lamentam ataque a Bolsonaro

Candidato foi esfaqueado numa ação de campanha.

Por Lusa | 21:24

Os candidatos às eleições presidenciais brasileiras de outubro condenaram o ataque com arma branca sofrido esta quinta-feira por Jair Bolsonaro (PSL), durante uma ação de campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.

Segundo uma compilação feita pelo jornal "A Folha de São Paulo", que reúne os testemunhos dos vários candidatos, o representante do PT, Fernando Haddad, classificou como "absurdo" e "lastimável" o incidente dirigido ao candidato de extrema-direita.



"Nós, democratas, temos que garantir o processo tranquilo e pacífico e reforçar o papel das instituições", declarou Haddad, ao ser informado sobre o episódio, durante entrevista ao canal MyNews.

O candidato pelo PSDB, João Doria, enviou uma nota oficial afirmando que o atentado a Jair Bolsonaro foi um ato de covardia.



O PSOL foi outro dos partidos que se associou à condenação ao ataque. Num comunicado no site, o partido afirma que "a agressão sofrida pelo candidato do PSL, Jair Bolsonaro, configura um grave atentado à normalidade democrática e ao processo eleitoral [...] Repudiamos esse ataque contra o candidato do PSL e esperamos das autoridades as medidas cabíveis contra seu autor!".