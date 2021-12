Cantor Carlos Marín dos Il Divo internado em coma induzido

Um dia andres de ser internado, o grupo cancelou a apresentação no Hull Bonus Arena, em Yorkshire, marcada para a mesma noite, devido à doença de um integrante da banda.

Mais nenhum detalhe adicional foi divulgado.

Unfortunately, due to illness, the remaining dates for Il Divo’s December 2021 UK tour have been postponed until December 2022. Il Divo are deeply sorry to their fans, but look forward to returning to the road in the new year and seeing you all in the run up to next Christmas.