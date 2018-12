Cão é morto por segurança de supermercado e gera revolta

Caso aconteceu em São Paulo, no Brasil. Ativistas, internautas e famosos brasileiros exigem consequências.

De acordo com a imprensa brasileira, o animal estava na loja de Osasco há alguns dias e chegou a receber água e alimentos dos funcionários no local. Ainda de acordo com denúncias nas redes sociais, o segurança da loja teria agredido o cão após uma suposta ordem do superior para "limpar" o supermercado.Vários ativistas e defensores dos animais já se posicionaram para que o caso tivesse consequências. O Carrefour já emitiu um comunicado sobre o caso, afirmando que repudia "maus-tratos contra animais e que afastou temporariamente a equipa de segurança" que estava de serviço naquele dia enquanto prosseguem as investigações.



Vídeo mostra equipe tentando resgatar cachorro no Carrefour

Imagens foram divulgadas pelo vereador Ralfi, contestando versão do hipermercado de que animal teria sido ferido por "enforcadeira" da equipe de socorro. Segundo testemunhas, cão foi envenenado e espancado por segurança. pic.twitter.com/ELiKnAFTSL — Diário da Região (@webdiario) 4 de dezembro de 2018



Ver esta publicação no Instagram QUEREMOS JUSTIÇA.... NÃO DEIXE ESSA CASO IMPUNE. VAMOS PROTESTAR TODOS PELO NOSSO ANJINHO DE 4 PATAS #carrefourbrasil#carrefour#carrefourosasco#sãopaulo Uma publicação partilhada por Carrefour Brasil (@queremosjusticacarrefour) a 4 de Dez, 2018 às 10:18 PST

Um cão foi espancado até à morte no passado sábado, dia 1, por um segurança da rede de supermercados do Brasil, em Osasco, no Brasil.A denúncia foi feita nas redes sociais e está a gerar muita indignação entre ONG's, famosos brasileiros e internautas devido à violência com que o animal foi agredido.Nas imagens partilhadas vê-se o animal ferido e várias marcas de sangue no chão da loja, em São Paulo. O cão chegou a ser socorrido pelo Centro de Controlo de Zoonoses (CCZ), mas não resistiu aos ferimentos, acabando por morrer.Funcionários do supermercado alegam ter testemunhado o ocorrido e dizem que o animal teria sido agredido com uma barra de ferro. Há ainda testemunhos de que o cão também poderá ter sido envenenado.