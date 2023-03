Cão regressa a casa sozinho após dona morrer atropelada durante uma das caminhadas matinais que davam juntos

Um cão regressou a casa sozinho depois de a dona, que sofria de deficiência visual, ter sido atropelada mortalmente, esta quarta-feira de manhã, durante uma das caminhadas matinais que os dois costumavam dar juntos, em Nashville, no estado norte-americano de Tennesse.A mulher, de 50 anos, estava a passear o cão numa ponte quando foi atingida, de acordo com fonte da polícia de Nashville, ao ABCNews. O condutor fugiu do local após o acidente.Foi um popular quem encontrou a vítima e chamou socorro. Após o incidente, os agentes da polícia dirigiram-se à casa onde a vítima vivia e encontraram o cão, ileso, sentado à porta de entrada. O animal de estimação está agora aos cuidados de um canil,que agora procuram identificar um parente próximo da vítima, para ficar com o animal. Se ninguém for identificado, o cão será colocado para adoção.O cão tem alguma semelhança com Hachiko, um cão de raça Akita japonês, que se tornou um símbolo cultural internacional de lealdade. Dizia-se que o Hachiko se encontrava todos os dias com o dono, no regresso a casa, numa estação de comboio, em Tóquio. Quando o dono morreu enquanto trabalhava, em 1925, Hachiko regressou à estação todos os dias, à espera do regresso do dono, até que morreu, em 1935.