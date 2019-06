Cão salva bebé após ouvir choro e puxa dono até onde a criança foi abandonada

Um cão de raça Jack Russell ajudou a salvar a vida de uma bebé recém-nascida, em São Petersburgo, na Rússia, ao puxar o dono até o local onde tinha sido abandonada.

O animal, que passeava com o dono num parque da cidade russa, ouviu o choro do bebé e obrigou o homem, puxando-o, a desviar-se do caminho que estavam a fazer.

A recém-nascida foi encontrada no meio dos arbustos pelo dono. "Senti o meu coração palpitar quando vi a bebé", disse o homem ao jornal britânico Daily Mail, depois de encontrá-la embrulhada apenas numa camisa.



"Estava a mexer as pequenas pernas e braços, mas em silêncio" explicou.

O dono do cão, que possibilitou o resgate da bebé, não quis ser identificado e sublinhou ainda que o importante é que a menina está agora sã e salva.

Após ser levada para o hospital, os médicos indicaram que a bebé estava em estado grave com hipotermia e tinha falta de oxigénio uma vez que devia estar a chorar há horas.



A menina encontra-se em estado estável e já recuperou.

As autoridades russas estão a investigar o caso e procuram identificar a mãe suspeita de ter abandonado a menina.