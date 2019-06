'Capitão América' critica parada do "Orgulho Hetero"

O ator norte-americano Chris Evans não escondeu a sua indignação perante a ideia de ser feita uma parada para celebrar o "Orgulho Hetero", em Boston, nos EUA, como resposta às celebrações pelos direitos dos homossexuais. Este mês é o chamado "Pride Month" (Mês do Orgulho) como homenagem ao início da luta pelos direitos LGBT nos EUA.

Na rede social Twitter, o ator que dá vida ao Capitão América partilhou um texto de James Fell, que escreve entre outros para o LA Times, a Time e o The Guardian, sobre o evento de Boston. E fê-lo de maneira contundente.



"Uau! Que iniciativa porreira, camaradas. Mas só uma ideia, em vez de marcha pelo Orgulho Hetero que tal isto: Marcha pelos que tentam desesperadamente enterrar os próprios pensamentos homossexuais por serem homofóbicos e porque ninguém lhes ensinou a lidar com as suas próprias emoções? O que vos parece? Demasiado direto?", escreveu.





Wow! Cool initiative, fellas!! Just a thought, instead of ‘Straight Pride’ parade, how about this: The ‘desperately trying to bury our own gay thoughts by being homophobic because no one taught us how to access our emotions as children’ parade? Whatta ya think? Too on the nose?? https://t.co/gaBWtq2PaL