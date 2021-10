Capitão Kirk da série "Star Trek" vai ser a pessoa mais velha a ir ao espaço

m Star Trek ("O Caminho das Estrelas"), vai finalmente cumprir o sonho de ir ao espaço. A bordo da nave New Shepard NS-18 da Blue Origin, empresa de viagens espaciais do multimilionário norte-americano Jeff Bezos, o ator será oficialmente a pessoa mais velha a ir ao espaço.



Aos, o ator William Shatner, conhecido por protagonizar o

"Há muito tempo que ouço falar do espaço", disse Shatner num comunicado, citado pela CNN. "Estou a aproveitar a oportunidade para vê-lo por conta própria. Que milagre".

So now I can say something. Yes, it’s true; I’m going to be a “rocket man!” https://t.co/B2jFeXrr6L — William Shatner (@WilliamShatner) October 4, 2021



Ao lado de Shatner estará a vice-presidente de missão e operações de voo da Blue Origin, Audrey Powers, Chris Boshuizen e Glen de Vries. A nave descolará a partir do Texas já no dia 12 de outubro. A viagem terá a duração de 11 minutos e vai passar pela Linha Kármán, a fronteira do espaço reconhecida internacionalmente.

O voo acontece na sequência da primeira missão tripulada da Blue Origin, feita a 20 de julho, que incluiu Bezos, o irmão, o pioneiro da aviação Wally Funk, e o primeiro cliente da Blue Origin, Oliver Daemen.



Shatner interpretou o papel do comandante da nave USS Starship Enterprise por três temporadas, de 1966 a 1969. Além disso, também interpretou o Capitão Kirk em sete filmes, um dos quais dirigido por ele. Atualmente é o apresentador e produtor executivo de um programa do History Channel, "The UnXplained".