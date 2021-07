Caracas pede roteiro de cooperação ao Tribunal Penal Internacional

O Governo venezuelano anunciou este sábado que pediu ao novo procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, que estabeleça um roteiro de cooperação para tratar do caso Venezuela.

O pedido, segundo o Procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, foi feito através de "uma carta de boas-vindas ao novo Procurador do TPI, Karim Khan", na qual solicita "uma primeira reunião de trabalho para estabelecer uma folha de rota [roteiro] e um marco de referência".

"Reiterámos, em nome do Ministério Público, a irrestrita disposição da República Bolivariana da Venezuela, a continuar cooperando com o trabalho do gabinete do procurador", explica Tarek William Saab em comunicado.