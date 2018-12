Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cardeal afastado pelo Papa condenado por abusos sexuais de crianças

George Pell já tinha sido afastado para que pudesse organizar a sua defesa diante da justiça australiana.

11:51

O cardeal George Pell, uma das figuras mais importantes do Vaticano, foi condenado por abusos sexuais a menores na Austrália.



O cardeal tinha sido afastado do Conselho de Cardeais esta quarta-feira. A notícia é avançada pelo jornal norte-americano Daily Beast.



O Papa já tinha sido dispensado temporariamente, há meses, o cardeal Pell para que este pudesse organizar a sua defesa diante da justiça australiana. O cardeal não voltou mais a Roma.



Pell, 77 anos, permanecia contudo oficialmente à frente do Secretariado para a Economia instituído pelo Papa Francisco para restabelecer a ordem nas Finanças da Santa Sé.