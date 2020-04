Cardeal australiano absolvido do crime de pedofilia. Supremo Tribunal anula sentença de George Pell

O Supremo Tribunal da Austrália anulou esta terça-feira a sentença de seis anos de prisão imposta ao cardeal George Pell, ex-tesoureiro do Vaticano, por abuso sexual de dois menores nos anos 90.

O plenário dos juízes do Supremo Tribunal da Austrália considerou que havia "uma possibilidade significativa de uma pessoa inocente ter sido condenada porque a prova não estabeleceu culpa com o nível de evidência exigido", de acordo com a decisão à qual a agência de notícias Efe teve acesso.

A decisão não é passível de recurso.