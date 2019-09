Cardeal canadiano apela em Fátima à solidariedade para com os refugiados

O cardeal canadiano Marc Ouellet, que preside à peregrinação de agosto ao Santuário de Fátima, apelou na segunda-feira à solidariedade para com os migrantes e refugiados.Marc Ouellet, dirigindo-se aos migrantes e refugiados, afirmou esperar que fossem testemunho "da caridade dos cristãos e dos não-cristãos", recordando a predileção de Deus para com "os pobres, os estrangeiros, os órfãos".Durante a homilia, o cardeal canadiano vincou que se sente edificado ao testemunhar "gestos de amor e de compaixão por parte de seguidores de religiões diferentes" da católica, pedindo a todos para que consolem e reconfortem os migrantes e os refugiados."O povo dos migrantes e dos refugiados é um povo de seres humanos vulneráveis, descartados, maltratados e desprezados", tal como o foi Jesus Cristo, disse.Durante a homilia, o cardeal canadiano recordou também as palavras de Papa Francisco, aquando da visita, a 08 de julho, a Lampedusa, ponto de passagem para milhares de imigrantes que tentam chegar à Europa, em que o líder da Igreja Católica disse que o seu pensamento se dirigia constantemente aos que morrem no deserto, aos "abusados e violados nos campos de detenção" e aos que "desafiam as ondas dum mar impiedoso".A Peregrinação Internacional, que termina esta segunda-feira, integra também a Peregrinação Nacional do Migrante e Refugiado, sendo um momento em que milhares de emigrantes portugueses aproveitam as férias de verão para se deslocarem até Fátima.Marc Ouellet, antigo arcebispo do Quebec (Canadá) chegou a ser tido como um dos possíveis sucessores do papa Bento XVI.O cardeal canadiano é também Prefeito da Congregação para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina.Segundo o Santuário de Fátima, estão inscritos 50 grupos de peregrinos de diferentes países, como Vietname, Senegal, Polónia, Malásia, Argentina ou Alemanha.Na peregrinação de agosto de 2018, estima-se que tenham marcado presença cerca de 150 mil peregrinos.