Carro atropela várias pessoas em zona pedonal na Alemanha. Há relatos de mortos

Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas esta terça-feira depois de um carro entrado numa zona de peões na cidade de Trier, a sudoeste da Alemanha, atropelando várias pessoas.



A informação é avançada pelo RT. O meio de comunicação alemão SWR avança ainda que o motorista do veículo foi já detido pela polícia.

NUEVO: Atropello masivo en #Trier deja al menos dos muertos y 10 heridos. Conductor arrestado - BILD pic.twitter.com/gwHZdOTS33 — 6w (@6w_es) December 1, 2020

A polícia de Trier já se encontra no local.



"Vários feridos após atropelamento por um carro na zona pedestre em #Trier. Por favor, evite a área, a polícia está no local juntamento com outros serviços de emergência", escreveu a polícia de Trier na rede social Twitter.



Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Em atualização