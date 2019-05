Hilo de lo que sucede cuando vas a 160 km/hora por una ciudad como Valencia : pic.twitter.com/o296rOorWS — al verte (@alverte_escribo) 13 de maio de 2019

Um carro de marca BMW despistou-se em Valência, Espanha, a uma velocidade de 185 quilómetros por hora, tendo sido também apanhado no radar a sensivelmente à mesma velocidade. O condutor de nacionalidade brasileira acabou por morrer no hospital.Segundo avança a imprensa espanhola, as causas do despiste, que deixou um grande rasto de destruição, estão a ser investigadas pelas autoridades espanholas.O acidente aconteceu na Gran Via Fernando el Catolico, em Valência, e os destroços percorreram uma distância de 30 metros.O carro foi ainda contra outras nove viaturas que sofreram danos materiais.O motor da viatura separou-se e chegou a abrir uma cratera no chão depois de embater num edifício.