Carro de mais de um milhão de euros é arrastado pelo furacão Ian na Florida

Um carro da fabricante de automóveis McLaren, com um valor superior a um milhão de dólares, cerca de um milhão e 32 mil euros, foi arrastado pelas ruas de Naples, na Florida, durante as cheias provocadas pelo furacão Ian.Ernie, que tinha comprado o luxuoso carro há pouco tempo, partilhou o momento nas suas redes sociais e contou que a sua garagem, onde estava o McLaren, acabou por ficar completamente inundada."O carro passou pela garagem", escreveu o homem na sua mais recente publicação onde se vê uma imagem que mostra o carro submerso. De acordo com o Daily Mail, os seguidores deixaram mensagens de apoio a Ernie. "Lamento muito, isso é de partir o coração", escreveu um dos internautas, enquanto outro pediu "fiquem seguros, os carros são substituíveis". Outro dos seguidores realçou ainda que o mais importante era que Ernie e a família estivessem "seguros".O furacão Ian, uma das tempestades mais poderosas já registadas nos Estados Unidos, causou inundações na Florida e cortou a energia a mais de dois milhões de pessoas.