Carteiro veste-se de Pikachu para animar moradores durante pandemia. Veja as imagens deste e de outros disfarces

Um carteiro britânico entregou cartas e encomendas vestido de diversas personagens como ladrão, lutador, princesa, Pokemon e Pikachu. O objetivo de Glen Walton foi animar os moradores que se encontram em períodos de confinamento em casa para que seja cumprindo o distanciamento social devido à pandemia de coronavírus."Estava farto da desgraça e da tristeza. Já ninguém sorria", disse Walton à Reuters. Por causa disso, o carteiro quis mudar o rosto dos cidadãos e resolveu começar a realizar o seu trabalho vestido com "roupas divertidas".Walton, que trabalha no Mansfield Woodhouse em Nottinghamshire, no centro de Inglaterra, está a conseguir desta forma arrecadar fundos monetários para o National Emergencies Trust Coronavirus Appeal.