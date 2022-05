Cartel de droga colombiano ameaça abater quem sair à rua após extradição de líder

O cartel de narcotraficantes clã do Golfo ameaçou na quinta-feira abater quem sair à rua no noroeste da Colômbia, em retaliação pela extradição do líder Dairo Antonio Usuga, conhecido por "Otoniel", para os Estados Unidos.

O cartel disse que vai ter o que chamou "recolher armado" até terça-feira na área de Bajo Cauca e quem não "obedecer à ordem" e sair à rua vai ser abatido, de acordo com um aviso publicado nas redes sociais e panfletos distribuídos em diferentes regiões do país.

Durante um "recolher armado", os grupos criminosos costumam restringir o comércio, a circulação de veículos nas estradas e a mobilidade das pessoas, ameaçando atacar quem circula nas estradas, mesmo sob escoltas do Exército.