O general Álvaro Vicente Pérez, do exército colombiano, sublinhou que a culpa é de um grupo de ex-rebeldes dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que se auto denominam Coluna Uriel Rendón. O governo assinou um acordo de paz com as FARC há cinco anos, mas alguns membros do grupo extremista que não concordaram com o acordo desvincularam-se do grupo e continuaram com os ataques.