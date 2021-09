Deixaram em Portugal todas as fardas e as armas. Andam à civil e, no máximo, usam colete e capacete antibala.Viajaram oito mil quilómetros até à Colômbia, América do Sul, e enfrentam os “riscos e as satisfações” de trabalharem como observadores militares das Nações Unidas (ONU) para verificação do cessar-fogo entre governo e ex-guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo (FARC-EP).