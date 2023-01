Casa Branca acusa Republicanos de "hipocrisia" após revelações de que Biden tinha documentos confidenciais em casa

onfidencialidade





Leia também PGR dos EUA nomeia procurador especial para investigar documentos de Biden gabinete estratégico, em Washington, onde Biden tinha um escritório após a altura em que serviu como vice-presidente na administração de Barack Obama.

O porta-voz da Casa Branca, Ian Sams, acusou, esta terça-feira, os Republicanos de "hipocrisia" por mostrarem "respostas diferentes" às revelações sobre Trump e Biden, relativamente aos documentos confidenciais encontrados em residências pessoais."Estes são os mesmos Republicanos que não disseram nada", sobre Trump armazenar material confidencial no seu resort, disse Sams. "E se falaram, foi para o defender [Donald Trump]", acrescentou.A Casa Branca disse ainda, esta terça-feira, que vai responder de 'boa-fé' aos inquéritos do Comité de Fiscalização sobre os documentos confidenciais encontrados na casa do Presidente, Joe Biden.No sábado, foram descobertas cinco páginas adicionais com marcas de cna casa do Presidente em Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América. Outro lote de documentos confidenciais tinham sido encontrados numA Casa Branca tem estado na defensiva desde que os documentos foram encontrados, de acordo com a agência Reuters.O porta-voz da Casa Branca, Ian Sams, disse que a divulgação pública sobre o assunto enquanto se encontra sob investigação do Departamento de Justiça representa "riscos de que as respostas dadas periodicamente possam estar incompletas"."Compreendemos que existe a necessidade de cooperar com a investigação do DJ em curso e as exigências legítimas de informação pública adicional, e por isso estamos a tentar encontrar esse equilíbrio", afirmou Sams.O Departamento de Justiça também está a investigar o ex-Presidente norte-americano Donald Trump por ter mantido documentos confidenciais altamente sensíveis no seu resort, na Florida, após abandonar a Casa Branca em janeiro de 2021.