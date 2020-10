Casado e pai de três filhos: engenheiro de 61 anos usa saia e saltos altos todos os dias

Mark Bryan é um engenheiro norte-americano casado, com três filhos e com vontade de mudar o mundo. Atualmente a viver na Alemanha, Mark, de 61 anos, quer provar "que as roupas não têm género" e para tal vai todos os dias para o trabalho de saia e saltos altos, partilhando as escolhas que faz no Instagram.

"Sou apenas um homem hetero e feliz no seu casamento, que adora Porsches, mulheres bonitas e de incorporar saltos altos e saias no seu guarda-roupa", pode ler-se na biografia que tem nesta rede social.

"Prefiro saias a vestidos. Os vestidos não me deixam misturar os géneros. Prefiro um ‘look’ masculino acima da cintura e um ‘look’ sem género abaixo", disse, citado pelo New York Post.

Mark Bryan, que também é treinador de futebol, garante que estas escolhas não estão relacionadas com "razões sexuais" e confessa que o hábito é antigo e começou ainda durante a faculdade.

Casado há 11 anos, conta com a ajuda da mulher para escolher as roupas e deixa uma dica para todos os homens que querem usar saltos: "Comecem por uns sapatos com salto mais baixo e vão aumentando à medida que se sentem mais confiantes".