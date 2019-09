Casal de bloggers usa drone em local proibido e acaba em prisão de alta segurança no Irão

Um casal de blogges australianos foi detido na capital do Irão pelo uso de um drone sem licença em local proibido. O governo australiano tem vindo a negociar a libertação dos jovens. Apesar dos esforços diplomáticos para manter a situação longe da atenção mediática, a situação tornou-se pública na passada quarta-feira, 10 semanas após terem sido presos.

Jolie King e o namorado, Mark Firkin, são conhecidos por viajar pelo mundo e divulgar as suas viagens nas redes sociais desde que deixaram a Austrália em 2017. O casal conta com mais de 40 mil seguidores no Instagram e no Youtube, plataformas onde partilham todos os momentos das suas aventuras.

King e Firkin realizavam uma viagem de carro desde Perth, na Austrália, até Londres, Inglaterra. Ao chegar ao Teerão, no Irão, o casal foi detido "por pilotar um drone sobre a capital do país", segundo adiantou no Twitter o editor de uma estação televisiva de língua persa, Pouria Zeraati.

As famílias do casal dizem que tudo não passou de um mal-entendido uma vez que os jovens não tinham conhecimento da lei que proíbe o uso de drones sem licença no país.

Outros relatos indicam que os jovens foram presos por acampar numa área militar.

A última publicação de Jolie e Mark nas redes sociais foi a 26 de Junho, sendo que no dia 25 publicaram um vídeo da viagem pelo Paquistão no Youtube.

As famílias dos bloggers emitiram um comunicado no qual disseram aguardar o regresso dos jovens o mais cedo possível e transmitiram a vontade do casal para que a sua privacidade seja salvaguardada.