Casal de idosos casa-se após 60 anos de noivado

Alex Hamilton, de 90 anos, e Jane, de 89, casaram-se na Escócia, numa celebração que prova que nunca é tarde para o amor. Começaram a namorar em 1962 e agora, após 60 anos de noivado, firmaram a união conjugal.Segundo o Daily Mail, o casal conheceu-se em 1956, quando ambos já tinham sido casados com outras pessoas. Alex tinha dois filhos, enquanto Jane era mãe de um.A relação amorosa teve início seis anos depois, no mesmo ano em que Alex pediu a mão de Jane. No entanto, uma "vida atarefada", tanto pelo lado profissional como familiar, adiou os planos do casamento.Jane chegou a alterar o seu apelido para convencer os filhos de que os pais eram casados. E resultou até as crianças chegarem aos 16 anos, quando descobriram que o 'Hamilton' no nome era parte de uma estratégia.Depois da cerimónia, Sally, uma das filhas do casal, revelou que os dois estavam visivelmente nervosos. "Normalmente nesta idade as pessoas estão a pensar em funerais. Ainda é momento de celebração. Foi uma linda festa".