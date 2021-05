Casal de idosos com Covid-19 é internado e vence a doença no mesmo dia

Um casal de idosos infetado com Covid-19 foi internado no mesmo dia e recebeu alta hospitalar também no mesmo dia, em Curitiba, no Brasil.

Agostinho, de 77 anos, e Odete, de 68, precisaram de ser internados no dia 9 de março, no mesmo hospital, devido a complicações causadas pela Covid-19.

O casal, citado pelo portal brasileiro G1, saiu ao mesmo tempo da unidade de cuidados intensivos e, depois de mais de dois meses de luta contra o novo coronavírus, recebeu alta, também no mesmo dia.



Casados há 50 anos, ambos vão continuar o tratamento em casa e serão acompanhados por profissionais de saúde.



"Tivemos sempre muito medo de os perder, estarem aqui hoje é um milagre. Ganhámos a lotaria", afirmou a filha do casal, Valéria Ferro.