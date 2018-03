Casal de lésbicas filmado a ter relações sexuais dentro de comboio

Momento foi captado por passageira que ficou chocada com a situação.

Um casal de duas mulheres foi filmado a ter relações sexuais na carruagem da primeira classe de um comboio em Londres, no Reino Unido.O momento foi captado em vídeo por uma das passageiras do transporte público, que ficou chocada ao ver o envolvimento entre as duas mulheres, na véspera do dia dos namorados.A mulher de 26 anos, que viajava com o namorado, Mark, conta que inicialmente se apercebeu de que o casal de lésbicas estava a beber vinho durante a viagem entre as estações de Crewe a Londres, algo que por si só já estranhou."Quando entrámos no comboio reparámos que elas estavam nos nossos lugares. Mas para não as incomodarmos decidimos sentar-nos nos bancos que estavam do lado esquerdo que ainda estavam vazios", explica a testemunha ao jornal The Sun.De repente, a mulher apercebeu-se de que as duas mulheres se taparam com um casaco e que a cabeça de uma delas ficou entre as pernas da outra."Ouvimos alguns risos e gemidos ocasionais e apercebemos-nos de uns movimentos estranhos entre elas. Chegou a entrar um revisor dentro do comboio e não lhes disse rigorosamente nada. Elas continuaram como se estivessem sozinhas no comboio", recorda.Deparados com a queixa dos passageiros, um porta-voz dos comboios Train pediu desculpa pelo sucedido e garantiu que não é política da empresa de transportes permitir que tais situações aconteçam.