Casal do Podemos paga fortuna a enfermeira para cuidar dos filhos

O secretário-geral do Podemos (partido espanhol de esquerda), Pablo Iglesias, e a mulher, Irene Montero, porta-voz no congresso espanhol do mesmo partido, pagam por noite 100 euros a uma enfermeira especialista em puericultura para cuidar dos filhos gémeos, nascidos em julho do ano passado, prematuros com 26 semanas.A especialista foi contratada no horário noturno, para cuidar de Leo e Manuel.Pablo Iglésias e Irene Montero vivem numa moradia em La Navata, um dos bairros mais caros de Galapagar, a 43 quilómetros de Madrid, e que custou cerca de 660 mil euros.Irene Montero, que está grávida de uma menina, seguiu o exemplo de outros famosos espanhóis que também recorreram ao serviço de enfermeiras para cuidar dos filhos, como a infanta Helena ou o futebolista Sergio Ramos e a mulher, a atriz Pilar Rubio.