Casal mata filha de três meses e esconde o corpo numa zona de mato em Nova Iorque

Um casal foi detido esta segunda-feira pelo homicídio da filha de três meses em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. De acordo com The New York Post, a criança foi violentamente abanada e depois deixada numa zona de mato repleta de lixo.Genevieve Comager, a vítima, foi dada como desaparecida no domingo e encontrada cerca de sete horas depois.Damion Comager, de 20 anos, terá abanado a menina para que esta parasse de chorar. Quando se apercebeu que a filha estava morta, entrou em pânico e livrou-se do corpo com a ajuda da namorada, Ivana Paolozzi, de 23 anos.O jovem confessou o crime à mãe durante uma chamada. "Ele ligou-me e disse que ela morreu. Não parecia sentir remorsos. Disse-me que se limitou a abanar [a Genevieve] e a deitá-la na cama. Mais tarde, quando voltou para vê-la, a menina estava fria e não reagia", afirmou Ashley Holmes, citada pelo jornal norte-americano.Depois de confessar os crimes, Damion contou à mãe que ia para a Suíça, país natal de Ivana, para começar tudo de novo. Holmes acabou por denunciar o filho.Damion Comager enfrenta as acusações de homicídio e profanação de cadáver. Ivanna Paolozzi é acusada também por ocultação de cadáver e por obstrução da administração pública.Segundo noticia a imprensa britânica, a bebé chorava muito porque não era devidamente alimentada. O casal passava por dificuldades financeiras.