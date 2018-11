Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal que não consegue sorrir devido a doença rara apaixona-se na internet

Alex Barker e Erin Smith estão noivos.

Um casal, Alex Barker e Erin Smith, que não consegue sorrir devido a uma doença rara apaixonou-se num site para pessoas que padecem de síndrome de Moebius e estão agora noivos.



"No início, nunca pensei que algum dia me viria a apaixonar por alguém com a mesma doença que eu. No entanto, quero dizer que também temos muitas outras coisas em comum", começou por dizer Smith, de acordo com o jornal britânico Metro.



"É bom ter alguém que me entenda e adoro o sotaque britânico. Derreto-me", confessou Erin Smith.



Já Alex Barker admitiu que foi humilhado quando era mais novo e nunca havia conseguido ter uma namorada. "Se eu estiver a conhecer uma pessoa pela primeira vez, a outra pessoa sorri e questiona por que razão pareço ser tão sério", admitiu Erin Smith.



"Não sorrir mata os relacionamentos", concluiu Smith.