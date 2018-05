Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casamento transforma-se em funeral após morte dos noivos

Luana e Rodrigo morreram vítimas de um acidente, horas antes de darem o nó.

12.05.18

Um casamento que iria ter lugar esta manhã numa igreja em Passos, no Brasil, acabou por se transformar num funeral após a trágica morte dos noivos, na noite de sexta-feira.



Luana Alves, de 36 anos, e Rodrigo Nogueira, de 31, sofreram um violento acidente de automóvel quando regressavam a casa para finalizar os preparativos para a cerimónia. O sinistro envolveu ainda um outro automóvel, após o noivo perder o controlo da viatura e acabar por se despistar e embater contra o carro numa autoestrada brasileira.



A noiva morreu no local enquanto Rodrigo ainda foi levado para o hospital com ferimentos graves, onde acabou também por perder a vida.



Em choque, os familiares dos noivos - muitos deles de visita à cidade para o enlace - acabaram por ter de organizar o funeral dos noivos, no mesmo dia em que estes iriam dar o nó.



Por decisão dos mesmos, as cerimónias fúnebres irão ter lugar na mesma igreja onde estes iriam casar.



O condutor do outro veículo envolvido na colisão, Jorge Rocha, de 50 anos, também acabou por morrer vítima dos ferimentos causados pelo acidente.