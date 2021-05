Caso com funcionária terá levado Bill Gates a deixar cargo na administração da Microsoft

Bill Gates terá deixado o seu cargo administrativo da empresa Microsoft devido a um relacionamento que manteve com uma funcionária da empresa de informática, segundo revelou uma reportagem publicada pelo jornal The Wall Street, este domingo., enquanto decorria a investigação. Na altura, Bill Gates justificou a decisão, afirmando que se queria concentrar em atividades filantrópicas. A reportagem revelou que um porta-voz do cofundador da Microsoft afirmou que "o caso durava há 20 anos", mas negou que tivesse sido esse o motivo do afastamento.A relação não era considerada apropriada pelos membros da direção, que contrataram advogados para investigar o caso.A quarta personalidade mais rica do mundo, segundo a revista Forbes, divorciou-se de Melinda no início do mês de maio, após 27 anos de união .