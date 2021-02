Catalunha vai a votos este domingo: Pandemia obriga à divisão de horários para os eleitores

Afluência às urnas até às 13h00



Até às 13h00, 22,78% dos catalães tinham já votado nas eleições, uma diferença de menos 11,9 pontos em comparação com a participação registada nas eleições catalãs de 21 de dezembro de 2017. (34,69 à mesma hora).

A Catalunha vai este domingo a votos, numa tentativa de terminar com a situação económica, política e social em que se encontra desde 2017, depois de várias proclamações independentistas, apoiadas por parte da população.A região autónoma realizou um referendo há três anos para uma declaração unilateral de independência, documento que acabou por não ser reconhecido por Madrid.As eleições deste domingo podem, contudo, manter a Catalunha num impasse. Na frente das sondagens estão três partidos: os Socialistas da Catalunha (PSC, associado ao PSOE), o partido parceiro do governo - Juntos pela Catalunha (independentista) e a Esquerda Republicana da Catalunha (independentista). O ex-ministro da saúde, Salvador Illa, é o grande trunfo do primeiro-ministro, Pedro Sánchez.A população é chamada às urnas numa altura em que o país se vê a braços com o aumento de casos de Covid-19. Para isso, foram criados três períodos de tempo para as votações: entre as 09h00 e as 12h00 para eleitores de grupos de risco; entre as 12h00 e as 19h00 para eleitores que não são de risco ou que não estão em quarentena; e entre as 19h00 e as 20h00 para eleitores infetados, contactos próximos e suspeitos.Quem se deslocar para votar tem de fazer uso da máscara e manter a distância de segurança. Os espaços deverão ser desinfetados regularmente.