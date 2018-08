Cavalo descontrola-se em evento e faz oito feridos

Incidente causou o pânico aos mais de 100 mil visitantes, no País de Gales.

Um cavalo descontrolou-se esta quarta-feira durante um evento de demonstração no Pembrokeshire, em Haverfordwes, no País de Gales, e fez oito feridos, dois dos quais um rapaz de 12 e uma idosa de 83.



Segundo avança o jornal britânico Metro, cinco dos feridos foram transportados para o hospital, com algumas testemunhas a referirem que as vítimas ficaram "esmagadas no chão", depois de o animal ter atirado o cavaleiro para longe e corrido em direção aos espetadores.



Um meio aéreo foi chamado para socorrer as vítimas, apesar de não ter sido necessário.



"Um cavalo, talvez um cavalo de obstáculos, parecia querer libertar-se da área em que estava condicionado e acabou por ficar furioso", disse uma testemunha, Jonathan Twigg.



"Entrou na avenida e levou com ele uma dúzia de pessoas, uma vez que correu diretamente para eles", sublinhou.



Apesar do que aconteceu, o evento, que conta com mais de 100 mil visitantes, vai decorrer tal como planeado esta quinta-feira.