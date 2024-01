Central nuclear japonesa detecta subida do nível do mar após terramoto

A central nuclear de Shika, no centro do Japão, registou uma subida do nível do mar após o terramoto de segunda-feira e detetou danos num muro que protege um reator de tsunamis, informou esta quarta-feira a NHK.

De acordo com a televisão japonesa, embora o operador da central, Hokuriku Electric Power, tenha anunciado no início da terça-feira que não tinha detetado grandes flutuações no nível da água, um controlo efetuado ao fim da tarde revelou uma subida de três metros entre as 17h45 e as 18h00 locais (08h45 e 09h00 em Lisboa) de segunda-feira.

Estes níveis foram registados cerca de uma hora e meia após o terramoto de magnitude 7,6, que teve o epicentro na península de Noto - a cerca de 80 quilómetros do local onde se situa a central - e que levou à ativação de um alerta de tsunami durante 18 horas.