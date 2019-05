Mais de 960 pessoas detidas e acusadas de homicídios em megaoperação no Brasil

Cerca de mil pessoas acusadas de homicídios foram detidas na terça-feira no Brasil durante uma uma megaoperação em 21 dos 27 estados brasileiros, de acordo com as autoridades.

A segunda fase da chamada "Operação Cronos" resultou na detenção de 968 pessoas investigadas por homicídio, de acordo com um comunicado do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O principal objetivo da megaoperação era tornar efetivas as penas de prisão emitidas pela Justiça brasileira contra os suspeitos.