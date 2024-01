Charles Michel deixa a presidência do Conselho Europeu em julho

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, vai concorrer às eleições europeias ao Parlamento Europeu em junho pelo partido belga de centro-direita, o Movimento Reformador. Abandona, por isso, a meio do mês de julho, o cargo atual, anunciou numa entrevista ao jornal belga De Standaard, citada pela Reuters."Decidi candidatar-me às eleições europeias de 2024", afirmou Charles Michel. "Se for eleito, ocuparei o meu lugar. O Conselho Europeu pode antecipar e nomear um sucessor até ao final de junho, início de julho", acrescentou o ainda presidente do Conselho Europeu.Charles Michel, de 48 anos, assumiu a presidência no final de 2019.