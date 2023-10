Chefe de Conselho Regional em Israel morto durante combate com forças do Hamas

O chefe do Conselho Regional de Shaar HaNegev, em Israel, foi morto quando combatia membros do Hamas durante um ataque do grupo no sul do país esta manhã, anunciaram as autoridades israelitas, citadas pela Efe.

Segundo a agência noticiosa de Espanha, os ataques desta manhã, feitos com recurso a foguetes, foram dos mais intensos desde que o movimento islamita tomou o controlo da Faixa de Gaza em 2006.

O homem morto foi identificado como Ofir Liebstein, refere a Efe, que cita uma declaração daquele conselho regional, relatada pelo Times of Israel.