Israel declara estado de alerta de guerra após ataque do Hamas

Yoav Gallant

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, garantiu que "o inimigo vai pagar um preço que nunca imaginou".

Israel declarou estado de emergência na sequência dos ataques do Hamas, este sábado, de acordo com a Al Jazeera.O ministro da Defesa instituiu a lei marcial num raio de 80 quilómetros da Faixa de Gaza, incluindo Tel Aviv e Beersheba. Citado pela agência Reuters,vincou que "o Hamas cometeu um grande erro" ao lançar uma nova operação militar contra o país. De acordo com o porta-voz do Exército, este sábado, 2500 foguetes foram disparados da Faixa de Gaza em direção a Israel por mar e por terra. A situação obriga a chamar milhares de reservistas, segundo a mesma fonte.