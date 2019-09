Chiara Ferragni apresenta filme biográfico no Festival de Veneza

Chiara Ferragni, a maior influencer de moda do mundo, apresenta esta quarta-feira no Festival de Cinema de Veneza o documentário sobre a ascensão da sua carreira.

"Chiara Ferragni - Unposted", realizado por Elisa Amoruso, mostra imagens inéditas da vida da blogger.

Com cerca de 17.2 milhões de seguidores no Instagram, Chiara começou a sua carreira como blogger em 2009, com o blogue Blond Salad. Desde então tem somado conquistas na sua vida: ficou mundialmente conhecida através da marca de roupa e acessórios, Chiara Ferragni Colletion, lançou aulas de maquilhagem online e empreendedorismo digital e é requisitada para trabalhar com várias marcas.



O documentário estará em exibição no cinema nos próximos dias 17, 18 e 19 de setembro e na plataforma de streaming da Amazon no final de 2019, início de 2020.