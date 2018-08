China apresenta veículo com o qual vai explorar o lado oculto da Lua

Aparelho vai explorar o lado não visível da Lua.

Por Lusa | 06:20

A agência espacial chinesa revelou imagens do veículo de exploração com que espera chegar ao lado oculto da Lua, no final deste ano, no que seria um feito inédito, informou esta quinta-feira a imprensa oficial.

O veículo, que ainda não foi batizado, viajará em dezembro a bordo da nave não tripulada Chang E 4, e deverá alunar na bacia Aitken, e a partir dali percorrer o lado não visível da Lua.

O veículo é semelhante ao Yutu, o primeiro explorador lunar chinês, lançado em 2013, e que continua a percorrer o lado visível da Lua. Distingue-se do Yutu pela sua maior adaptabilidade a terrenos difíceis, segundo garantiu Wu Weiren, chefe do programa chinês de exploração lunar.



Este novo veículo conta com seis rodas, dois painéis solares para ter energia, um radar e várias câmaras.