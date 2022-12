China com duas novas mortes por Covid-19, algumas cidades diminuem restrições

A China anunciou este domingo duas mortes adicionais causadas pela covid-19, enquanto algumas cidades agem com cautela para aliviar as restrições de combate ao SARS-CoV-2, após o aumento das manifestações contra as medidas governamentais relacionadas com o novo coronavírus.

A Comissão Nacional de Saúde chinesa disse que as mortes ocorreram nas províncias de Shandong e Sichuan. Nenhuma informação foi fornecida sobre a idade das vítimas ou se estavam totalmente vacinadas.

Este domingo, a China anunciou mais 35.775 casos nas últimas 24 horas, 31.607 dos quais assintomáticos, elevando o total para 336.165, com 5.235 mortes.