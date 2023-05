China faz a primeira detenção devido a notícias falsas escritas pelo ChatGPT

Um homem da província chinesa de Gansu foi detido por alegadamente ter usado o ChatGPT para escrever uma história falsa sobre um acidente de comboio. Segundo a Reuters, esta é a primeira detenção deste género na China.A história, que afirmava que o acidente matou nove trabalhadores da construção civil numa cidade no noroeste da China, Gansu, teve mais de 15 mil cliques depois de ser publicada nas redes sociais, a 25 de abril, informou o gabinete da polícia local da cidade de Pingliang.Segundo a Reuters, as novas regras chinesas referem que os utilizadores não podem utilizar a tecnologia de Inteligência Artificial para produzir, divulgar e fabricar informações falsas.As regras, que entraram em vigor a 10 de janeiro, foram concebidas para travar a utilização de tecnologia de Inteligência Artificial generativa para alterar conteúdos em linha.Um total de 25 contas Baijiahao, uma plataforma de blogue propriedade do gigante tecnológico chinês Baidu, relataram o "acidente" com endereços IP de diferentes locais, de acordo com o comunicado da polícia.O suspeito foi identificado e detido por ter inventado informações falsas, depois de a polícia ter rastreado todos os 25 endereços de IP usados para divulgar a notícia falsa no blogue Baidu.