China preocupada com impacto do ataque na Arábia Saudita no preço do petróleo

O Governo chinês admitiu esta terça-feira estar preocupado com o impacto nos mercados do petróleo do ataque com veículos aéreos não tripulados (drones) a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, ocorrido no fim de semana."A China está obviamente muito preocupada com o impacto do ataque na estabilidade e segurança do mercado internacional de fornecimento de petróleo", afirmou a porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying.Os preços do petróleo caíram na terça-feira, depois de subirem no dia anterior, após o ataque.A China é um dos maiores clientes do petróleo do Médio Oriente.Hua afirmou ainda que o país condena os ataques a uma refinaria e a um campo de exploração petrolífera em Aramco, que forçou a Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo, a reduzir a produção para metade.O porta-voz do Gabinete Nacional de Estatísticas chinês Fu Linghui considerou hoje que é muito cedo para avaliar o impacto nos mercados de energia, e observou que os preços do petróleo estavam em queda antes do ataque.Os rebeldes iemenitas Huthis, apoiados pelo Irão e que enfrentam uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita, há cinco anos, assumiram a responsabilidade pelos ataques.O incidente foi condenado pela Casa Branca. O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, acusou Teerão de "lançar um ataque sem precedentes ao fornecimento global de energia".